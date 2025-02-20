Капитан «Ростова» Данил Глебов перешел в московское «Динамо»

ФК «Ростов» продал полузащитника Данила Глебова московскому «Динамо» в последний день зимнего трансферного окна. Информация об этом появилась на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Накануне донской клуб отзаявил капитана команды, однако 20 февраля Данила Глебова вернули в заявку. По сведениям портала «Чемпионат», за футболиста предлагали €7 млн, еще €1 млн может быть заложен в бонусы.

Данил Глебов будет выступать под 15 номером. Полузащитник играл в «Ростове» с 2018 года, в текущем сезоне он провел 24 матча, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Дмитрий Ковалевский