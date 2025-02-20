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Полиция Краснодара проверит сведения о нападении на бариста

В Краснодаре полиция начала проверку информации о нападении на сотрудницу кофейни. Как сообщает пресс-служба УМВД по городу, ранее в местных анонимных Telegram-каналах распространили сведения, что в одном из заведений на ул. Северной посетительница после конфликта с мужчиной плеснула горячий напиток в лицо бариста. Момент происшествия зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На основании выявленной в интернете информации правоохранители инициировали проверку. В ходе разбирательства установят личности участников инцидента. Их действиям будет дана правовая оценка.

Посетительнице кофейни может грозить арест на 15 суток по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Нурий Бзасежев

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