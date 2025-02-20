«Салават Юлаев» проиграл тольяттинской «Ладе»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» проиграл «Ладе» со счетом 0:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ, прошедшем на выезде в Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Богатюк Фото: Сергей Богатюк

В начале встречи уфимцы получили большинство, но не смогли открыть счет. На девятой минуте тольяттинцы забили первый гол.

Во втором периоде хозяева активнее атаковали ворота «юлаевца» Семена Вязового. Уфимцы имели несколько хороших моментов, но вратарь соперника отразил опасные броски. Чуть позже тольяттинцы дважды увеличили преимущество в счете, после чего тренерский штаб «Салавата» взял тайм-аут.

В третьем периоде уфимцы получили численное преимущество, но не смогли забить. На 55-й минуте «Лада» забросила шайбу в пустые ворота, однако судья отменил гол. Матч завершился со счетом 0:3 в пользу тольяттинцев.

Идэль Гумеров