Девелоперы просят поднять планку на намыве

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) повторно вынес на общественные обсуждения проект о повышении высотности домов на «северном намыве» Васильевского острова, проектная документация об этом появилась на сайте Смольного. Предложение подразумевает, что девелоперы смогут строить на территории дома выше 20 этажей. Однако участники рынка считают, что существенно это на площадь застройки не повлияет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство жилых домов на намывных территориях Васильевского острова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Строительство жилых домов на намывных территориях Васильевского острова

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обсуждения проходят с 19 февраля по 17 марта. Материалы будут доступны для общественного ознакомления с 27 февраля по 5 марта. В прошлый раз изменение разрешенной высотности зданий на участке обсуждалось в конце 2023 года, но тогда против проекта выступили местные жители, которые считали, что это может усилить транспортные и экологические проблемы района. Их мнение поддержали и участники комиссии: согласно протоколам на сайте Смольного, против принятия поправок выступили 35 из 40 членов комиссии по землепользованию Василеостровского района.

Теперь нововведения рассмотрят вновь по запросу «Группы ЛСР». Застройщик просит одобрить строительство домов в рамках квартала «Новый Васильевский» высотой до 59 м и 63 м на трех смежных участках намыва, что соответствует зданиям от 20 до 24 этажей. Речь идет об участках с площадями 36,3 тыс. кв. м, 53,8 тыс. кв. м и 8,3 тыс. кв. м на территории между проспектом Крузенштерна, улицей Лисянского и Новосмоленской набережной.

Повышение высотности в проекте обосновывается необходимостью создания единого градостроительного облика. В «Группе ЛСР» заявили, что планируется построить на территории дома в 20 этажей. Пока разрешенная высота колеблется от 40 до 44 м, что позволяет строить вблизи ЗСД дома высотой 13–14 этажей.

Общая площадь участков под строительство составит около 10 га. В то же время площадь всего квартала, который займет всю территорию «северного намыва», что равно около 143 га, составит около 1 млн кв. м, сообщили в ЛСР. Помимо жилых объектов предусмотрено строительство четырех школ на 4,1 тыс. учеников, восьми детских садов на 1,9 тыс. мест и продолжение набережной Макарова для разрешения транспортного коллапса, на который жалуются урбанисты.

Участники рынка не уверены в эффективности предложения ЛСР. Если КГА одобрит проект, то компания сможет увеличить общую площадь застройки с 167,4 до 196,9 тыс. кв. м. Разница почти в 30 тыс. кв. м, по их мнению, не является существенной.

При этом, как отметил гендиректор «Максимум лайф девелопмент» Игорь Карцев, разная высотность объектов на «северном намыве» может пойти на пользу архитектурному облику квартала. Это позволит привлечь покупателей, которые выбирают жилье с видовыми локациями, потому что при продолжении застройки квартала новыми очередями вид на Финский залив у домов будет сохраняться. Тем более что строительством разновысотных домов на «северном намыве» уже занимается «Брусника».

Стефания Барченкова