Намыв доведет до двух миллионов «квадратов»

В ближайшие пять лет на намыве в западной части Васильевского острова планируется возвести 670 тыс. кв. м нового жилья. Всего же за десять лет, минувших с начала застройки первых намывных территорий, здесь было построено 1,2 млн кв. м жилья. Эксперты при этом отмечают, что если первые проекты на намыве реализовывались в эконом-сегменте, то сейчас четыре из пяти проектов в этой локации относятся к премиальному классу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Намывные территории Васильевского острова

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Намывные территории Васильевского острова

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Агентство Nikoliers подсчитало, что до 2029 года на намыве будет построено 670 тыс. кв. м жилья. В компании напоминают, что активному девелопменту на территории намыва всего десять лет. В 2014 году компания «Вымпел», входящая в Seven Suns Development, приступила к строительству первого жилого комплекса «Я — романтик». Проект же создания жилой застройки на намывных территориях площадью 476 га в акватории Невской губы начался в 2006 году, когда права на реализацию были проданы ЗАО «Терра Нова».

Как вспоминают участники рынка, первые участки на намыве покупали по цене 15–20 тыс. рублей за квадратный метр будущих улучшений. В Nikoliers подсчитали, что с 2020 года средняя цена жилья на намыве выросла со 175 до 309 тыс. рублей за «квадрат», или на 77%. Средняя цена по городу за тот же период выросла на 63%. В настоящее время в этой локации строятся дома бизнес- и премиум-классов. «В первых домах на намыве квартиры можно было купить по 75–85 тыс. рублей за квадратный метр. То есть менее чем за десять лет стоимость жилья в локации выросла более чем в три раза. Понятно, что первые дома были без инфраструктуры, но сейчас ситуация становится лучше — растут и цены»,— объясняет гендиректор Maximum Life Development Игорь Карцев.

«Застройка начиналась проектами масс-маркета, сейчас это бизнес- и премиум-класс. И это неудивительно: с намыва Васильевского острова открываются виды на залив в Петербурге. Все это говорит о том, что стоимость и ценность недвижимости на южном намыве будут расти и дальше»,— говорит Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers.

В районе увеличиваются и цены на землю. Например, последняя сделка девелоперской компании Element с «Группой ЛСР» прошла по стоимости 100 тыс. рублей за квадратный метр будущих улучшений.

В настоящее время на намыве представлено пять жилых проектов, включая три в классе бизнес, а также по одному в премиум- и комфорт-сегментах, подсчитали в Nikoliers. На сентябрь 2024 года в продаже на намыве представлено около тысячи квартир.

Между тем урбанисты отмечают, что для того, чтобы территория действительно стала премиальной, предстоит еще большая работа по совершенствованию транспортной и социальной инфраструктуры намыва. Хотя за последние годы транспортная доступность намывной территории постепенно улучшается: рядом с районом построен еще один съезд с ЗСД, который обеспечил дополнительные выезды на городские магистрали.

«В настоящее время на намыве Васильевского острова наблюдается недостаток социальной инфраструктуры — в первую очередь школ и детских садов»,— говорит заместитель регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Наталия Киреева.

Как подсчитали в Nikoliers, сейчас на намыве работают три школы и три ДОУ. Также еще несколько объектов социальной инфраструктуры находится в стадии проектирования и строительства, так что в ближайшее время дефицит будет преодолен. В Nikoliers сообщили, что фондом поддержки социальных инициатив «Газпрома» началась реализация проекта строительства частного детского сада и школы на 1650 мест с бассейном на участке вблизи жилого комплекса Golden City.

Еще один толчком к развитию намыва станет размещение здесь новой штаб-квартиры площадью 100 тыс. кв. м Северо-Западным отделением Сбербанка.

Стефания Барченкова