Нижегородские чиновники отказали участнику СВО в выплате за ранение

Прокуратура в Нижегородской области добилась выплаты 1 млн руб. участнику СВО, которая предусмотрена региональным законодательством за получение ранения. По данным прокуратуры, вернувшись из зоны СВО, военный обратился в управление социальной защиты в Сергачском районе с заявлением об оказании материальной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Чиновники отказали военнослужащему, сославшись на отсутствие регистрации на территории региона.

По иску прокурора суд установил факт проживания мужчины в Нижегородской области.

Региональное министерство социальной политики обязали повторно рассмотреть заявление военнослужащего. Перечисление причитающихся ему денежных средств контролирует прокуратура.

Андрей Репин