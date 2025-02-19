Нижегородские чиновники отказали участнику СВО в выплате за ранение
Прокуратура в Нижегородской области добилась выплаты 1 млн руб. участнику СВО, которая предусмотрена региональным законодательством за получение ранения. По данным прокуратуры, вернувшись из зоны СВО, военный обратился в управление социальной защиты в Сергачском районе с заявлением об оказании материальной помощи.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Чиновники отказали военнослужащему, сославшись на отсутствие регистрации на территории региона.
По иску прокурора суд установил факт проживания мужчины в Нижегородской области.
Региональное министерство социальной политики обязали повторно рассмотреть заявление военнослужащего. Перечисление причитающихся ему денежных средств контролирует прокуратура.