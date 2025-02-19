«Новые люди» предложили новое условие для возвращения прямых выборов мэров

Партия «Новые люди» предложила проводить прямые выборы мэров в случаях, если градоначальник не был избран из числа депутатов (либо из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией) по результатам первого соответствующего заседания городской думы. Законопроект внесла сегодня,19 февраля, вечером группа депутатов Госдумы во главе с зампредом комитета по госстроительству, бывшим мэром Якутска Сарданой Авксентьевой.

В пояснительной записке авторы указали, что ситуации, когда депутаты не могут выбрать главу города в течение нескольких месяцев, возникают часто. В пример они, в частности, приводят случаи в Тольятти, где мэра не могут избрать с осени 2024 года, и в Приморском крае. «Это подрывает аргумент, что назначение мэра через конкурсную комиссию является более эффективным и профессиональным подходом, чем прямые выборы»,— уверены парламентарии.

По данным социологических исследований, как утверждается в пояснительной записке, «возврата к всенародным выборам мэров» хочет большинство респондентов в Екатеринбурге, Воронеже, Челябинске, Томске и «других российских городах». «Таким образом, если конкурсные комиссии не могут эффективно и вовремя выбрать кандидата на должность мэра, это лишь подчеркивает необходимость возврата прямых выборов»,— считают депутаты.

Напомним, помимо вышеупомянутых случаев проблемы с назначением градоначальника недавно возникли в городе Березовском Свердловской области, где 30 января на выборах мэра победу неожиданно одержала супруга шофера действующего главы города Евгения Писцова, сотрудница горадминистрации Юлия Маслакова, считавшаяся техническим противником мэра-единоросса. Принимать присягу госпожа Маслакова отказалась, а сейчас пытается оспорить свое избрание через суд.

Григорий Лейба