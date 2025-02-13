Победительница выборов мэра оспорила свое избрание в суде

Победившая на выборах главы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) Юлия Маслакова обратилась в суд с иском к городской думе, указав на нарушение депутатами избирательного законодательства, следует из картотеки городского суда. Как ранее сообщал “Ъ”, при рассмотрении вопроса об избрании нового мэра 30 января сотрудница администрации Березовского Юлия Маслакова, считавшаяся техническим кандидатом, заявила о снятии своей кандидатуры и вышла из зала заседаний. Однако депутаты проигнорировали это заявление и провели голосование. В итоге госпожа Маслакова получила 17 голосов, а ее единственный соперник, действующий градоначальник Евгений Писцов («Единая Россия») — всего шесть.

В разговоре с “Ъ” депутаты пояснили, что голосовали «не за Юлию Маслакову, а против Евгения Писцова». По их словам, они попытались договориться с властями региона о допуске в финал «альтернативных» претендентов, но их требования не были удовлетворены. Как рассказал источник “Ъ” в правительстве Свердловской области, сейчас региональные власти ведут консультации по избранию главы Березовского с депутатом заксобрания региона от ЕР, гендиректором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским, который, по словам собеседника, контролирует большинство депутатов местной думы и выступает против переизбрания господина Писцова. Источник добавил, что госпожа Маслакова уже «отказалась от должности» из-за «атмосферы конфликта» на рабочем месте.

Суд может признать решение об избрании мэром Юлии Маслаковой недействительным, считает старший партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай. «Российская Конституция исключает возможность принудительного труда, в том числе на позиции главы города. Избрание мэром человека, который снял свою кандидатуру и явно отказывается вступать в данную должность, делает невозможным ее понуждение к этому, даже вне зависимости от признания действительным самого голосования»,— пояснил юрист.

Василий Алексеев, Екатеринбург