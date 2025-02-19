В Чебоксарах служебная овчарка помогла задержать серийных воров

В Чебоксарах служебно-розыскная овчарка помогла выйти на след серийных воров. Об этом сообщили в официальном канале МВД России.

В полицию поступило сообщение от представителя павильона бытовой техники и электроники в ТЦ на ул. Калинина о том, что один из посетителей прошел мимо кассы, не оплатив смарт-часы. На вызов отправилась следственно-оперативная группа, инспектор-кинолог МВД Чувашии со служебно-розыскной собакой по кличке Порш.

Овчарка взяла след и довела полицейских до кофейни. Подозреваемый в краже находился в заведении со своим сообщником. Мужчины оказались жителями Самары в возрасте 24 и 25 лет. Оба подозреваемых были в состоянии опьянения.

За час до задержания жители Самары совершили серию хищений, среди которых смарт-часы, робот-пылесос, три умные колонки и несколько курток. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Похищенное имущество изъяли и приобщили к материалам уголовных дел в качестве доказательств.

Диана Соловьёва