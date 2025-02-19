В Минтруде сообщили о нехватке мест в кризисных центрах для помощи женщинам

В российских регионах работает 134 кризисных центра для помощи женщинам в трудной жизненной ситуации, но иногда мест для размещения обратившихся не хватает, рассказал директор департамента социальной защиты и социального обслуживания Минтруда Тарас Васько. По его словам, тем женщинам, которым не могут предоставить временное убежище, ведомство оказывает срочные социальные услуги.

«Мы предоставляем им временное убежище на три месяца, но в основном это все шесть месяцев»,— сказал господин Васько на заседании рабочей группы экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи (цитата по ТАСС).

Центры открыты в 57 регионах. Всего в них доступны 2,4 тыс. коек. По данным господина Васько, в 2023 году в кризисные центры обратились 7 тыс. женщин и 9 тыс. детей. «Это те, кто прошел через государственные структуры. Это число лиц, обратившихся в учреждения соцобслуживания, семей с детьми»,— пояснил он. Статистику за 2024 год директор департамента пообещал представить к середине марта.

В июле 2024 года в Минтруде сообщали, что из 134 центров — 19 государственные, 81 центр создан на базе госорганизаций, 18 — на базе негосударственных организаций соцобслуживания. Также в России создано 1871 учреждение по помощи семьям с детьми. В такие организации обращаются в основном женщины, пострадавшие от домашнего насилия, несовершеннолетние беременные девушки, а также женщины, освободившиеся из мест лишения свободы, отмечали в ведомстве.

Полина Мотызлевская