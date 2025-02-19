Топ-менеджер сетей Befree и Love Republic опроверг фешен-изоляцию России

Российская фешен-индустрия не изолирована, рассказал «Ъ» гендиректор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев. Он пояснил, что для свободного изучения трендов россиянам открыт доступ в интернет, а дизайнеры могут черпать новые идеи благодаря отраслевым выставкам по всему миру. Несмотря на уход западных брендов, не исчерпано и «золотое руно», то есть талант и любознательность людей, работающих в моде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Уржумцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Михаил Уржумцев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Еще раз напомню про мифы и реальности. Российская фешен-индустрия не находится в полной изоляции, интернет не отключен — можно посмотреть, что в тренде, что модно, что нового в индустрии. Также наши байеры и дизайнеры посещают отраслевые выставки и модные показы по всему миру, изучают концепции магазинов, чтобы напитаться новыми идеями и вдохновением»,— отметил господин Уржумцев.

По его словам, уход иностранных компаний не повлиял на способности и любопытство российских деятелей модной индустрии. «Это и есть ответ на ваш вопрос: нет, обеднения ассортимента не произошло»,— заключил топ-менеджер.

Российские потребители смогли адаптироваться после ухода западных брендов в 2022 году и переключились на местный массмаркет. Так, по объему сй в офлайн-сегменте лидирует сеть off-price магазинов Familia (5,3% общего объема). Второе и третье место поделили Sin (3,9%) и Gloria Jeans (3,1%). В офлайн-сегменте middle-up заметен рост Lime (4,1%) и вновь — Familia (3,7%). Также большинство российских ритейлеров наращивают свое присутствие в онлайне.

Подробнее об этом читайте в интервью Михаила Уржумцева «Ъ».