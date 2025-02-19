Дипфейки могут сделать отягчающим обстоятельством при совершении преступления

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил создать в России приложения, которые будут распознавать дипфейки в режиме реального времени. По его словам, использование технологии дипфейк при совершении преступления может стать отягчающим обстоятельством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Нам кажется, что это правильно»,— сказал господин Шадаев на форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по ТАСС).

Дипфейк — технология синтеза контента, основанная на машинном обучении и искусственном интеллекте. Она позволяет накладывать фрагменты контента на исходное изображение, подменяя лицо, мимику, жесты и голос в видео или звуковой дорожке.

По данным системного интегратора «Информзащита», в 2024 году число атак с использованием технологии дипфейк в финансовом секторе выросло на 13%, до 5,7 тыс. случаев. Успешность подобных атак, по оценкам компании, составляет около 15–20%. Эксперты предупреждали, что в 2025 году число подобных атак может удвоиться.

Подробности — в материале «Ъ» «Мошенники замаскировались».