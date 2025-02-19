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Коммерсантъ FM
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В Госдуме предложили вдвое увеличить штраф за непристегнутый ремень

Депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» предложили увеличить до 3 тыс. руб. штраф за управление автомобилем без пристегнутого ремня безопасности и езду на мотоцикле без шлема. Соответствующий проект поправок в ст. 12.6 КоАП (текст есть у «Ъ») будет внесен в Госдуму сегодня, 19 февраля.

Авторы инициативы напоминают, что с 1 января 2025 года санкция за это нарушение была увеличена с 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., но депутаты считают это недостаточным. Они ссылаются на данные ГИБДД, согласно которым в 2023 году наблюдались двукратный рост нарушений, связанных с непристегнутым ремнем безопасности, а также увеличение числа пассажиров, погибших при ДТП (в 2023 году число смертей выросло на 6,9%).

Вместе с этой инициативой депутаты предлагают поправки в закон «О защите прав потребителей», запрещающие продажу заглушек для ремней безопасности, которые позволяют водителям отключать системы, напоминающие о необходимости пристегнуться. В пояснительной записке к проекту говорится, что на маркетплейсах эта «опасная продукция» пользуется широким спросом и имеет доступные цены. Минимальная цена заглушки, как указывают авторы,— 100 руб.

О действующих с 1 января штрафах за нарушения ПДД — в материале «Ъ» «Штрафы способны на большее».

Полина Мотызлевская

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