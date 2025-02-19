18 февраля на дорогах Казани в четырех ДТП пострадали пять человек

За минувшие сутки на дорогах Казани было зафиксировано четыре ДТП, в которых пострадали 5 человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: был совершен наезд на пешехода при выезде с прилегающей территории, водитель выехал на полосу встречного движения, а пешеход переходил дорогу в неположенном месте, еще один наезд на пешехода произошел по причине того, что водитель не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель проигнорировал запрещающий сигнал светофора, что привело к столкновению с другим транспортным средством, другое столкновение произошло из-за того, что водитель перестроился, двигаясь по полосе для общественного транспорта.

Всего за сутки поступило 186 сообщений о ДТП, из которых 35 — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще пятеро — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено пять человек по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов