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Дом молодежи «Рекорд» реконструируют под новую сцену Мариинского театра

Для новой сцены Мариинского театра реконструируют здание, расположенное на углу Садовой улицы и Лермонтовского проспекта. Градостроительный план на проведение работ уже выдан. Документ появился на сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

В здании 1916 года постройки площадью 1,3 тыс. кв. м ранее располагался Дом молодежи «Рекорд», Театр миниатюр и бывший кинематограф. В конце 2023 года дом передали Мариинскому театру. Внутри планируют создать зрительный зал на 800 мест и подземные помещения для вспомогательных функций. На реализацию проекта отведено полтора года.

Новую сцену планируют использовать во время ремонта главного здания. По завершении работ в Доме молодежи планируют показывать детские спектакли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал Мариинскому театру разрешение на строительство терминала на улице Ленина в Шушарах. Новый объект на участке площадью 25 тыс. кв. м будет использоваться для хранения театрального реквизита.

Андрей Маркелов

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