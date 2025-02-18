Главные новости за 18 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Всеволожская городская прокуратура инициировала проведение проверки по факту возгорания на канализационных очистных сооружениях в поселке Юкки. Инцидент произошел на объекте ГУП «Леноблводоканал» накануне вечером. Площадь пожара составила 80 кв. метров. Сведения о пострадавших не поступали.

Специалисты приступили к восстановлению исторической крыши Дома Радио на углу Малой Садовой и Итальянской улиц. Работы по реставрации всего здания намерены завершить к концу 2026 года. В нынешнем году строителям предстоит вернуть кровле исторический вид, в том числе шесть стеклянных световых фонарей — окон наверху, через которые попадает свет.

Десять рейсовых автобусов в Петербурге сняли с линий до устранения нарушений после проверки прокуратуры Центрального района. Специалисты вместе с сотрудниками ГАИ осмотрели более 300 транспортных средств. По результатам проверки надзорное ведомство внесло представления в адрес двух перевозчиков, которые находятся на рассмотрении.

ПАО «Группа ЛСР» планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 3 млрд рублей в конце февраля — начале марта 2025 года. Совкомбанк, в свою очередь, выступит организатором и агентом по размещению. Ориентир ставки купона — не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 28,70% годовых.

На этот год в Ленобласти плановый показатель по вводу жилья составит 3,5 – 3,6 млн кв. м. Планами строительной отрасли региона во вторник, 18 февраля, с журналистами поделились зампред областного правительства Евгений Барановский и руководители профильных комитетов администрации Ленобласти. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

В петербургском аэропорту Пулково начали тестировать роботов для уборки и дезинфекции общественных помещений. Как сообщили в управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы», ориентироваться в пространстве умной технике от производителя Waybot Robotics помогут лидары и камеры. Характеристики позволяют одному роботу убрать на одной зарядке аккумулятора до 5 тыс. кв. м.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург, где запланировано проведение ряда внутренних рабочих встреч, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 18 февраля из города на Неве по видеосвязи российский лидер провел совещание с правительством РФ, на котором, в том числе, обсуждались вопросы диспансеризации.

Компания «Бизнесинформ» миллиардера Михаила Прохорова приобрела 90% доли в уставном капитале Выборгской лесопромышленной корпорации (ВЛК), бенефициаром которой являлся бывший сенатор и бизнесмен Александра Сабадаш. Эксперты говорят, что покупка ВЛК структурами господина Прохорова вполне ожидаема и логична. Подробнее — на сайте «Ъ-СПб».

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговоры по делу Сергея Гладкого и Сергея Перксона, которых признали виновными в поджоге распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи МТС у Фарфоровского поста, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Гладкому назначено наказание в виде 10 лет и 20 дней лишения свободы, Перксону дали 8 лет и 1 месяц.

Системой распознавания этнической принадлежности собираются оснастить 8 тыс. городских камер, с помощью которых будут следить за скоплениями мигрантов. Об этом на заседании городского правительства заявил председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов. Помимо этого, по словам чиновника, в Петербурге также намерены ограничить работу мигрантов в доставке.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга представил на общественное обсуждение проект планировки новой улицы, которую намерены проложить между существующими Кантемировской и Белоостровской улицами. Предполагается, что она будет разделять Выборгский и Приморский районы Петербурга. Официального названия у нового линейного объекта пока нет.

Горсуд Санкт-Петербурга вынес постановление об изменении меры пресечения в отношении подозреваемого в причастности к убийствам в 1990-х годах, предполагаемого члена банды Кости Могилы Владимира Карпинского. Фигуранта выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. Там он пробудет до 17 мая. Подробнее об этом уголовном деле — в материале «Ъ-СПб».

Участок на шоссе Подбельского в Пушкине площадью около 3 га, находившийся в ведении ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии», выставят на торги Дом.РФ. Решение приняла правительственная комиссия. Кадастровая стоимость участка, на которой находится недостроенное здание площадью 4 тыс. кв. м, составляет около 40 млн рублей.

ГБУ «Мостотрест» выделило 196,6 млн рублей на завершение капитального ремонта Кронверского моста, который ведет к Петропавловской крепости. Закупку разместили 18 февраля. Строительно-монтажные работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года, следует из содержания проекта контракта. Подрядчику необходимо заменить старые деревянные опоры на новые, обновить пролетные строения.