КГА вынес на обсуждение проект планировки новой улицы в районе метро «Лесная»

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга представил на общественное обсуждение проект планировки новой улицы, которую намерены проложить между существующими Кантемировской и Белоостровской улицами. Предполагается, что она будет разделять Выборгский и Приморский районы Петербурга.

Обсуждение продлится с 18 февраля по 19 марта. Позднее материалы обнародуют на сайте КГА. Официального названия у нового линейного объекта пока нет.

Заказчиком проекта выступает компания ООО «Специализированный застройщик "Легенда Черной речки"». Ранее девелопер построил неподалеку новый ЖК.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что компания «Специализированный застройщик "УнистройРегион-1"» разработает проект планировки территории для дублера Приморского шоссе в Петербурге. Его планируется подготовить до 20 января 2026 года.

Андрей Цедрик