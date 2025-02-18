Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КГА вынес на обсуждение проект планировки новой улицы в районе метро «Лесная»

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга представил на общественное обсуждение проект планировки новой улицы, которую намерены проложить между существующими Кантемировской и Белоостровской улицами. Предполагается, что она будет разделять Выборгский и Приморский районы Петербурга.

Обсуждение продлится с 18 февраля по 19 марта. Позднее материалы обнародуют на сайте КГА. Официального названия у нового линейного объекта пока нет.

Заказчиком проекта выступает компания ООО «Специализированный застройщик "Легенда Черной речки"». Ранее девелопер построил неподалеку новый ЖК.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что компания «Специализированный застройщик "УнистройРегион-1"» разработает проект планировки территории для дублера Приморского шоссе в Петербурге. Его планируется подготовить до 20 января 2026 года.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...