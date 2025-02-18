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«Группа ЛСР» собирает заявки на выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР» планирует собрать заявки на выпуск пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом три млрд рублей в конце февраля – начале марта 2025 года, сообщает РИА Новости Недвижимость 18 февраля со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Совкомбанк в свою очередь выступит организатором и агентом по размещению. Ориентир ставки купона — не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к оферте не выше 28,70% годовых. Предусмотрены ежемесячные купоны и оферта через полтора года.

На текущий момент у «Группы ЛСР» действует рейтинг «ruА». Это умеренно высокий уровень кредитоспособности и финансовой надежности, однако есть некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры.

Сейчас в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций эмитента на 22 млрд рублей, два из этих выпусков — с погашением в сентябре и октябре 2025 года.

«Группа ЛСР» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, она занимается строительством, производством стройматериалов, добычей и переработкой нерудных ископаемых, управляет коммерческой и санаторной недвижимостью.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Fizika Development приобрела 4,7 га на Матисовом острове у «Группы ЛСР» под жилой проект бизнес-класса. Подробнее читайте в материале «ЛСР отчаливает от верфей».

Андрей Маркелов

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