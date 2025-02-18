В 2025 году в Ленобласти планируют построить 3,5 млн кв. м жилья

На этот год в Ленинградской области плановый показатель по вводу жилья составит 3,5 – 3,6 млн кв. м. Планами строительной отрасли региона во вторник, 18 февраля, с журналистами поделились зампред областного правительства Евгений Барановский и руководители профильных комитетов администрации Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2024 году в Ленинградской области сдали в эксплуатацию более 4 млн кв. м жилья: 1,365 млн кв. м во многоквартирных домах (101 МКД, 34 тыс. квартир) и 2,7 млн — в сегменте ИЖС. Лидером в жилищном строительстве стал Всеволожский район, где было введено 1,8 млн кв. м, что на 13% больше, чем в позапрошлом году. Показатель ввода квартир в областных новостройках остается самым высоким по стране – почти два кв. м на человека, отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. В этом году регион будет придерживаться такой же пропорции в строительстве нового жилья: две трети от планового показателя составят частные дома, сказал он.

По словам господина Барановского, стройкомплекс 47 региона в прошлом году увеличил объем выполненных работ на 37,6% по сравнению с 2023 годом, составив 404,5 млрд рублей. По итогам года на территории области было зарегистрировано 4355 строительных организаций, что на 9% больше, чем в позапрошлом году. Число вакансий в стройотрасли к концу 2024 года сократилось с 38 тыс. до 20 тыс. На начало года в этой сфере задействовано 109,5 тыс. человек, на 9% больше, чем годом ранее. 28 крупных застройщиков региона направили в 2024 году более 4,2 млрд налогов.

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, что деревню Новосергиевка Всеволожского района Ленобласти могут застроить 300 тыс. кв. м жилья.

Александра Тен