Суд отправил в колонию двух поджигателей распределительного щита в Петербурге

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговоры по делу Сергея Гладкого и Сергея Перксона, которых обвиняют в поджоге распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи МТС, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, 6 апреля 2024 года Гладкий через мессенджер вступил в переписку с пользователем «Weijer Vin», который дал мужчине задание поджечь щит, расположенный между домами 78 и 84 Фарфоровского поста, за 40 тыс. рублей. В середине мая Гладкий попросил Перксона дать ему 125 рублей на приобретение бензина. Взамен он пообещал товарищу 28 тыс. рублей.

На указанную сумму Гладкий приобрел на АЗС литр бензина, вскрыл распределительный щит, облил его и поджег. В результате пожара базовая станция оператора отключилась. Фигуранты дела свою вину признали. Суд назначил Гладкому наказание в виде 10 лет и 20 дней лишения свободы. Первые 2,5 года от пробудет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в ИК строгого режима.

Перксону дали 8 лет и 1 месяц лишения свободы. Как и Гладкий, первые 2,5 года он проведет в тюрьме, а затем отправится в колонию строгого режима. С фигурантов дела взыскали 54 923,60 рубля в счет возмещения материального ущерба.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Дзержинский районный суд отправил под стражу до 6 апреля 22-летнего Юрия Петраша, подозреваемого в совершении поджога здания УФСБ на Литейном проспекте.

Андрей Маркелов