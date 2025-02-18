Прокуратура выясняет причины пожара на очистных сооружениях «Леноблводоканала»

Всеволожская городская прокуратура инициировала проведение проверки по факту возгорания канализационных очистных сооружений в поселке Юкки. Инцидент произошел на объекте ГУП «Леноблводоканал» накануне вечером, 17 февраля, сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ленинградской области Фото: Прокуратура Ленинградской области

По предварительной информации, возгорание на КНС случилось в 18:00, площадь пожара составила 80 кв. метров. Его потушили пожарные расчеты МЧС России.

Сведения о пострадавших не поступали. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что утром в понедельник пожарные тушили тлеющие перекрытия на территории Апраксина двора в центре Петербурга.

Андрей Цедрик