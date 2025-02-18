На завершение капремонта Кронверского моста потратят почти 200 млн рублей

ГБУ «Мостотрест» выделило 196,6 млн рублей на завершение капитального ремонта Кронверского моста, который ведет к Петропавловской крепости. Закупку разместили 18 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Строительно-монтажные работы должны быть завершены до 1 декабря 2025 года, следует из содержания проекта контракта. Подрядчику необходимо заменить старые деревянные опоры на новые, обновить пролетные строения.

Заказчик работ ожидает, что на объекте будут проведены реставрационные мероприятия. Капремонт также предполагает возведение временного моста в целях обеспечения пропуска автотранспорта и пешеходов на Заячий остров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Мостотрест» показал ход работ по строительству дублера Кронверкского моста.

Татьяна Титаева