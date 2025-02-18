Умных отечественных роботов для уборки начали тестировать в Пулково

В петербургском аэропорту Пулково начали тестировать роботов для уборки и дезинфекции общественных помещений, сообщает пресс-служба управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» 18 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково

Ориентироваться в пространстве умной технике от отечественного производителя Waybot Robotics помогут лидары и камеры. Характеристики позволяют одному роботу убрать на одной зарядке аккумулятора до 5 тыс. кв. м. Техника будет работать в залах регистрации и прибытия.

Помимо камер, устройства оснащены системой облачного управления которая позволяет создавать маршруты, зоны уборки, расписания и отчеты о работы. Роботов можно удаленно запускать и отключать.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в период с апреля по ноябрь 2025 года из Пулково возобновляются полеты авиакомпании Nouvlair Tunisie в Монастир (Тунис). Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и субботам.

Андрей Маркелов