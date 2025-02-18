Предполагаемого члена банды Кости Могилы выпустили из СИЗО под домашний арест
Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения в отношении подозреваемого в причастности к убийствам в 1990-х годах, предполагаемого члена банды Кости Могилы Владимира Карпинского. Фигуранта выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, сообщили 18 февраля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Как уточняется в сообщении, убийство Карпинским криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда в 1993 году, а также его охранника, сотрудника милиции Кирилла Угольникова присяжные посчитали недоказанным, как и покушение им на убийство еще одного бывшего телохранителя, позднее — помощника замглавы МВД России Дмитрия Скворцова.
Сторона защиты указала, что Карпинский характеризуется положительно, родственников за пределами РФ не имеет, в СИЗО порядок не нарушал.
Назначенный Карпинскому срок нахождения под домашним арестом — по 17 мая. Его освободили из-под стражи немедленно, уточнили в пресс-службе судов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что присяжные в Петербурге вынесли обвинительный вердикт по делу участников банды Кости Могилы.
Подробнее об этом деле и его фигурантах — в материале «Ъ-СПб» «Присяжных вернули в 1990-е».