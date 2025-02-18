Предполагаемого члена банды Кости Могилы выпустили из СИЗО под домашний арест

Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление об изменении меры пресечения в отношении подозреваемого в причастности к убийствам в 1990-х годах, предполагаемого члена банды Кости Могилы Владимира Карпинского. Фигуранта выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест, сообщили 18 февраля в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как уточняется в сообщении, убийство Карпинским криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда в 1993 году, а также его охранника, сотрудника милиции Кирилла Угольникова присяжные посчитали недоказанным, как и покушение им на убийство еще одного бывшего телохранителя, позднее — помощника замглавы МВД России Дмитрия Скворцова.

Сторона защиты указала, что Карпинский характеризуется положительно, родственников за пределами РФ не имеет, в СИЗО порядок не нарушал.

Назначенный Карпинскому срок нахождения под домашним арестом — по 17 мая. Его освободили из-под стражи немедленно, уточнили в пресс-службе судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что присяжные в Петербурге вынесли обвинительный вердикт по делу участников банды Кости Могилы.

Подробнее об этом деле и его фигурантах — в материале «Ъ-СПб» «Присяжных вернули в 1990-е».

Андрей Цедрик