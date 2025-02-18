В Пушкине с молотка продадут участок НИИ микробиологии площадью 3 га

Участок на шоссе Подбельского в Пушкине площадью около 3 га, находившийся в ведении ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии», выставят на торги Дом.РФ. Решение приняла правительственная комиссия.

Кадастровая стоимость участка, на которой находится недостроенное здание площадью 4 тыс. кв. м, составляет около 40 млн рублей. Назначение участка — для размещения объектов науки.

Согласно правилам землепользования и застройки, указанный участок относится частично к жилой, частично к общественно-деловой зонам. От решения комиссии до проведения торгов может пройти несколько месяцев.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге на торгах продадут крупный складской комплекс в Шушарах. Два производственных здания обшей площадью около 50 тыс. кв. метров на участке площадью 4 га готовятся реализовать в рамках процедуры банкротства ООО «Невская логистика».

Андрей Маркелов