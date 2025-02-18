Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) — российский фонд венчурных инвестиций, учрежденный в 2013 году Агентством стратегических инициатив по предложению президента РФ Владимира Путина. Объем средств под управлением ФРИИ составлял 6 млрд руб.

Фонд предоставляет инвестиции технологическим компаниям на ранних этапах развития. Оказывает стартапам консалтинговую и образовательную поддержку в рамках акселератора ФРИИ, участвует в разработке методов правового регулирования интернет-бизнеса и венчурной отрасли.

По данным фонда, за годы работы он проинвестировал более 450 стартапов и помог выйти на новый уровень более 1,5 тыс. интернет-предпринимателям. Согласно последней доступной отчетности фонда, на конец 2023 года для реализации задач ФРИИ и инвестирования было передано 8 млрд руб. В 2024 году фонд проинвестировал десять стартапов. Так, 100 млн руб. было вложено в сервис управленческого учета и бизнес-аналитики «Финансист», 30 млн руб.— в ИИ-сервис видеоаналитики эффективности точек офлайн-розницы Smartmetrics.

Директор фонда с 2013 года — Кирилл Варламов.