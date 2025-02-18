Директор ФРИИ рассказал о потенциале инвестиционных налоговых вычетов

Директор Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Кирилл Варламов сказал, что инвестиционный налоговый вычет необходимо предоставить в том числе крупным технологическим компаниям с выручкой 30, 50, 100 млрд руб. Он напомнил, что действующий закон позволяет регионам дать льготу по налогу на прибыль для малых технологических компаний (МТК) с выручкой до 4 млрд руб.

«Механизм этот выгоден регионам, которые, вложив сегодня в виде льготы по налогу на прибыль какое-то количество денег, получают средства от компаний. Вряд ли они будут компенсировать 100% инвестиций, думаю, что в районе 50% эта цифра будет колебаться. Выгоден механизм и компаниям — они начинают делить свои инвестиционные риски»,— сказал Кирилл Варламов в интервью «Ъ».

По словам директора ФРИИ, о готовности установить инвестиционные налоговые вычеты сообщали власти Москвы, Ленинградской и Новгородской областей. Он также сказал, что компании со статусом МТК дают «существенный задел для выращивания крупных технологических вендоров».

Вычет по налогу на прибыль для венчурных инвесторов был введен с 1 января 2025 года. На него могут рассчитывать инвестиционные товарищества, финансирующие инновационные проекты малых технологических компаний.

Подробнее читайте в интервью, которое выйдет на сайте и в газете позднее.