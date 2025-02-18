«Уралкалий» прогнозирует снижение производства хлоркалия во 2-м квартале 2025 года на 300 тыс. тонн

ПАО «Уралкалий» сегодня сообщило о возможном сокращении объемов производства во 2-м квартале минимум на 300 тыс. тонн. Снижение производства связано с проведением плановых продолжительных остановочных ремонтов на рудниках (БКПРУ-2, БКПРУ-4 и СКРУ-3) в течение 2-го и 3-го кварталов 2025 года. «Объем сокращения производства в 3-м квартале будет определяться в ходе проведения ремонтных работ» - добавили на предприятии.

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Объем производства в 2024 году компания пока не раскрывала. В 2023 году «Уралкалий» произвел 9,8 млн тонн хлоркалия.

При этом «Уралкалий» в сообщении подчеркнул, что спрос на внутреннем рынке, являющемся для компании приоритетным, усилился. Поэтому прикамское предприятие планирует в 2025 году увеличить объем поставок в адрес производителей сложных удобрений, а также предприятий агропромышленного сектора минимум на 400 тыс. тонн.

В компании также фиксируют повышенный спрос на свою продукцию со стороны зарубежных покупателей. «В настоящее время компания почти полностью законтрактовала свои экспортные объемы на 1-е полугодие 2025 года» - сказали в компании.

Доля экспортных отгрузок калия у компании в 2023 году составляла 76%. Основные рынки сбыта включают в себя Россию, Китай, Индию и страны Латинской Америки. Объем продаж составил 10 млн тонн.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работают более 13,3 тыс. сотрудников.