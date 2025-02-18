РСПП предложил ежегодно индексировать пороги шкалы НДФЛ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил изменить систему расчета налога на доходы физических лиц. В частности, организация предложила проводить ежегодную индексацию порога дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ. Этот пункт вошел в проект резолюции по итогам налогового форума в рамках ежегодной Недели российского бизнеса, который приводят «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Налоговый форум в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Налоговый форум в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

РСПП предлагает ориентироваться на динамику индекса-дефлятора. Показатель формируется каждый год Минэкономразвития. Представители ассоциации отмечают, что изменения позволят увеличить порог доходов, на которые распространяются повышенные ставки НДФЛ. Благодаря этому налоговая нагрузка на граждан не будет увеличиваться на фоне инфляции.

С января 2025 года начала действовать прогрессивная шкала НДФЛ. Для россиян с доходом до 2,4 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне 13%, от 2,4 млн до 5 млн руб. налог вырос до 15%, от 5 млн до 20 млн руб.— до 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — до 20%, более 50 млн руб. — до 22%. При этом налог уплачивается по повышенной ставке не со всей суммы дохода, а только с части, превысившей границу.

При индекс-дефляторе на уровне 9% РСПП предлагает следующую индексацию: для дохода до 2,616 млн руб.— в размере 13%, от 2,616 млн до 5,45 млн руб.— 15%, от 5,45 млн до 21,8 млн руб.— 18%, от 21,8 млн до 54,5 млн руб.— 20%, а для доходы свыше 54,5 млн руб.— 22%.

По итогам 2024 года уровень инфляции в России достиг 9,52%, годом ранее — 7,42%. В октябре прошлого года ЦБ РФ прогнозировал инфляцию в 2024-м в диапазоне 8–8,5%. Регулятор объяснил рост недооценкой динамики спроса в экономике, вызванного высокой кредитной активностью, а также ослаблением рубля после ноябрьских санкций США на российские банки.