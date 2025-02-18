В Краснодарском крае после атаки дронов поврежден 51 дом

Комиссия по оценке ущерба осмотрела дома в Северском и Славянском районах Краснодарского края после атаки беспилотников. Повреждения получил 51 дом, сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

В Славянском районе комиссия осмотрела дома по четырем из пяти адресов, еще один проверят днем 18 февраля — пока там работают сотрудники МЧС. В поселке Ильский Северского района комиссия осмотрела все 46 домов и два нежилых объекта. В этих домах проживают 122 человека.

«Специалисты зафиксировали ущерб, получили необходимые документы от собственников. Владельцам окажут помощь в восстановлении домов»,— говорится в сообщении оперативного штаба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал об атаках беспилотников вечером 16 февраля и ночью 17 февраля. В первом сообщении говорилось об атаке дрона в Славянске-на-Кубани (пострадала девочка четырех лет), во втором — об атаке дронов в Ильинском (была ранена женщина).