В аэропорту Торонто пассажирский самолет перевернулся на ВПП

В международном аэропорту Торонто самолет CRJ-900LR авиакомпании Delta Airlines перевернулся на взлетно-посадочной полосе. По данным полиции, члены экипажа и пассажиры живы, проводится эвакуация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arlyn McAdorey / Reuters Фото: Arlyn McAdorey / Reuters

На борту лайнера, по предварительным данным, находилось около 100 человек. Телеканал CBC со ссылкой на медицинские службы сообщает как минимум о восьми пострадавших.

На опубликованных в соцсетях фотографиях и видеороликах самолет лежит на верхней части фюзеляжа, шасси кверху. Почему это произошло, пока не ясно.

Лайнер совершал перелет из Миннеаполиса (город на севере США) в Торонто. Согласно сообщению пресс-службы аэропорта в X, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (23:00 мск).