Евгений Куйвашев опроверг слухи об отставке с поста свердловского губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг слухи о его готовящейся отставке с поста главы региона. «Со мной это никто не обсуждал»,— прокомментировал он 66.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Близкий к правительству региона Telegram-канал «Не для протокола» отметил, что на работу главы региона многочисленные «отставки» не влияют и сообщил, что на этой неделе Евгений Куйвашев собирается провести рабочие встречи, в том числе с федеральными чиновниками, съездить в Ирбит и совершить рабочую командировку в Беларусь.

Как рассказали «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики, Евгений Куйвашев продолжит работу на этой должности. «Губернатор — выборная должность. В 2022 году свердловчане избрали Евгения Куйвашева губернатором сроком на пять лет. Таким образом Евгений Куйвашев продолжил свою деятельность по развитию Среднего Урала, которую ведет ещё с первого губернаторского срока — с 2012 года. Соответствующая работа будет продолжена и впредь — в рамках срока полномочий. В ближайшее время у Евгения Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону, а также за пределы области»,— сказано в сообщении.

Ранее четыре источника, близких к администрации президента, сообщили «Ведомостям», что Евгений Куйвашев может покинуть должность губернатора Свердловской области весной или осенью 2025 года, однако кандидат на его пост не выбран. По данным одного из источников, господин Куйвашев может перейти на работу на федеральный уровень.

Евгений Куйвашев является главой региона с 2012 года, в 2022 году был переизбран на третий срок. До этого он работал полпредом Уральского Федерального округа (УрФО), ранее также был мэром Тюмени.

Ирина Пичурина