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Коммерсантъ FM
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Задержанного во Внуково из-за конфет с каннабисом американца отпустили из СИЗО

Гражданина США Калоба Байерса Уэйна, задержанного 7 февраля во Внуково по делу о контрабанде наркотиков (у него нашли мармелад с каннабисом), отпустил из СИЗО. Он находится на территории посольства США в Москве, ждет рейса на родину и уже поговорил с родителями по телефону, о чем те сообщили в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

«Пожалуйста, помолитесь, чтобы он смог совершить перелет без каких-либо проблем со здоровьем. Сейчас он снова принимает лекарство, которое помогает контролировать его эпилепсию, но он не принимал лекарств в течение восьми дней»,— говорится в сообщении родителей американца.

В сообщении рассказывается, что 28-летний Калоб Байерс с 15 лет страдает тяжелой формой эпилепсии и принимает лекарство от судорог. Недавно приступы участились, пишут родители, и во время перелета он принимал «жевательные конфеты с витамином С, мелатонином и КБД (каннабидиолом) с заметителем ТГК (тетрагидроканнабинола) в них».

Калоба Байерса задержали на таможне во Внуково и возбудили в отношении него дело о контрабанде наркотиков (п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК). Солнцевский суд Москвы арестовал его 10 февраля на 30 суток, сообщала пресс-служба суда. По делу он проходил как подозреваемый. Вместе с ним была задержана гражданка России Найда Мамбетова, ее арестовали 8 февраля. Пара познакомилась, когда девушка была на учебе в США, а в Россию прилетела для оформления документов для брака. Отпустили ли из-под ареста девушку, не известно. Официально власти России об освобождении американца не сообщали.

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