В Греции активисты заблокировали грузовики с сотнями тонн взрывчатки для Украины

В греческом городе Лаврио представители местного центра труда заблокировали путь для 18 грузовиков, перевозивших 350 т взрывчатых веществ на оборонный завод «Греческие оборонные системы» (EAS), передает портал Компартии Греции 902.gr.

Взрывчатку должны были доставить на завод для производства 155-мм снарядов, которые поставляются на Украину. Протестующие были не согласны с перевозкой тротила без должных мер предосторожности. Как указывает портал, после вмешательства рабочих часть опасного груза будет возвращена на судно, на котором было доставлено.

Транспортировка взрывчатки в безопасное место будет проводиться ночью, когда все предприятия и магазины будут закрыты. До начала протестов пять грузовиков с взрывчатым веществом все же покинули порт и направилась на завод EAS без соблюдения мер безопасности.

Дорогу грузовикам преградили представители Коммунистической партии Греции. В ноябре 2024 года члены партии заблокировали в Тирнавосе колонну из шести грузовиков с боеприпасами, которая направлялась на Украину. Грузовики с номерами Болгарии, Польши и Украины перевозили ракеты и другое вооружение в рамках правительственных сделок.