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Иван Саввиди намерен выкупить ФК «Ростов»

Бизнесмен Иван Саввиди желает выкупить контрольный пакет акций ФК «Ростов». Об этом со ссылкой на собственный источник информирует портал «РБ Спорт».

Фото: предоставлено "Группой Агроком"

Фото: предоставлено "Группой Агроком"

Ранее на встрече с журналистами врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что приостановил процесс приватизации 25,99% акций клуба, которые мог приобрести президент «Ростова» Арташес Арутюнянц — он уже владеет 43,6% активов через ООО «Ленарко». Такая сделка позволила бы ему получить полный контроль за ФК.

По данным «РБ Спорт», приостановка торгов может быть связана с намерением Саввиди завладеть «Ростовом». Он является бенефициаром ГК «Агроком», которая спонсировала клуб до 2016 года.

Дмитрий Ковалевский

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