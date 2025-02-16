Иван Саввиди намерен выкупить ФК «Ростов»

Бизнесмен Иван Саввиди желает выкупить контрольный пакет акций ФК «Ростов». Об этом со ссылкой на собственный источник информирует портал «РБ Спорт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено "Группой Агроком" Фото: предоставлено "Группой Агроком"

Ранее на встрече с журналистами врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что приостановил процесс приватизации 25,99% акций клуба, которые мог приобрести президент «Ростова» Арташес Арутюнянц — он уже владеет 43,6% активов через ООО «Ленарко». Такая сделка позволила бы ему получить полный контроль за ФК.

По данным «РБ Спорт», приостановка торгов может быть связана с намерением Саввиди завладеть «Ростовом». Он является бенефициаром ГК «Агроком», которая спонсировала клуб до 2016 года.

Дмитрий Ковалевский