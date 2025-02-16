В Красноярске объявлен режим «черного неба»

С 19 часов 16 февраля 2025 до 19 часов 17 февраля 2025 на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Объявлен НМУ первой степени опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Среднесибирское УГМС» проинформировало также о «высоком загрязнении» атмосферного воздуха в Норильске.

По данным синоптиков, температура воздуха в Красноярске сейчас составляет -11 градусов, наблюдается слабый ветер — 1,6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -18 градусов. Завтра днем ожидается около -10.

Антон Вебер