Россиянку на Бали задержали по подозрению в открытии нелегального салона красоты

На индонезийском острове Бали задержали гражданку России. Ее подозревают в открытии нелегального салона красоты. Сейчас женщина находится в иммиграционном центре аэропорта Денпасара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nyoman Budhiana / Antara Foto / Reuters Фото: Nyoman Budhiana / Antara Foto / Reuters

По данным иммиграционного контроля, россиянка использовала для въезда визу по прибытии. Этот тип визы в Индонезии используется только для деловых целей и туризма. Женщину задержали 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда она планировала улететь в Сингапур. Ее имя не приводится.

Иммиграционная служба узнала о предполагаемом нарушении благодаря действиям своего киберподразделения. «Мы намерены принять решительные меры против всех форм нарушений иммиграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами»,— заявил глава иммиграционного офиса аэропорта Винарко (цитата по «РИА Новости»).

В 2024 году на Бали задержали гражданина РФ, подозреваемого в распространении наркотиков. Утверждается, что в квартире, которую снимал мужчина, нашли семь видов запрещенных веществ. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до 20 лет или смертная казнь.