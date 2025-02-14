Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Профессиональный расклад

Какие специалисты и почему будут востребованы на рынке труда

Чиновники и продавцы становятся аутсайдерами на рынке труда. Именно отрасли госуправления и торговли в прогнозе Минтруда на ближайшие четыре года указаны, как теряющие спрос на работников. Если смотреть на отдельные специальности, то наибольшее сокращение коснется финансистов, пиарщиков и маркетологов, уточняет РБК. Также будет падать потребность в рабочих пищевой промышленности. А вот логистов, программистов и механиков потребуется больше.

Однако в экспертном сообществе не все согласны с аналитикой Минтруда. Многие профессии постепенно будут вытесняться искусственным интеллектом, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов: «Заявлять, что в госуправлении сократится численность людей, в принципе можно. Там происходят процессы автоматизации производств, перевода некоторых функций в систему "Госуслуг". Плюс, ко всему прочему, постоянно ставятся задачи по снижению численности сотрудников. Из этой сферы, как правило, уходят в бизнес, поскольку чиновниками работают в основном люди с экономическим и юридическим образованием. Когда речь идет о каких-то отраслевых министерствах, то там, как правило, трудятся те, кто пришел из определенной сферы, например, культуры или образования. Поэтому такие сотрудники просто в них вернутся обратно. Что касается торговли, то мы в большей степени предпочитаем покупать теперь через маркетплейсы. Площадки наращивают количество людей, которые у них занимаются раскладкой и комплектацией заказанных товаров.

Компании привлекают больше работников в логистические центры, и, соответственно, становится больше курьеров. Поэтому просто там меняется профессия, но занятость в торговле в большом количестве сохраняется».

Во многих отраслях автоматизированные системы стремительно стали вытеснять живого специалиста еще в годы пандемии COVID-19, рассказали собеседники “Ъ”. Бизнесу уже удалось делегировать многие функции машинам и сократить штат. Но вот найти специалистов нового формата, способных эффективно использовать технологии, оказалось непросто, подчеркнул заместитель директора группы компаний «Финансовые услуги» Григорий Галицких: «До 90% рутинных операций, связанных с обработкой корреспонденции и ведением переписки, ведением учета по исполнительному производству, уже происходит без человека. Нам это сэкономило примерно 30 штатных единиц. Речь про тех людей, которые просто переносили данные из документов в систему и формировали на основании этого какие-то типовые материалы.

Теперь вторая история — кто нужен? Совершенно точно в дефиците высококвалифицированные, высокопроизводительные сотрудники.

Если раньше мне был нужен просто человек с юридическим образованием, который бы работал с каким-то базовым набором документов по искам, судебным приказам и учитывал прочие процессуальные вещи, то теперь мне нужен тот, кто в состоянии посмотреть на свой автоматизированный бизнес-процесс или своих автоматизированных помощников и понять, что ему нужно докрутить, чтобы проходить не 1 тыс. судов в месяц, а 10 тыс. Вот такие люди нужны. Проблема в том, что их нет».

О чем говорится в прогнозе Минтруда

Традиционно больше всего россиян вовлечено в сферу торговли. В 2024 году там трудились около 13,2 млн человек. А в 2029-м, по прогнозу Минтруда, отрасли потребуется на 230 тыс. специалистов меньше. В госуправлении сейчас задействовано порядка 3,5 млн работников, а нужно будет на 66 тыс. меньше. Ранее министр финансов Антон Силуанов предлагал сократить количество государственных служащих, а оставшимся повысить зарплату.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...