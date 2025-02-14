Профессиональный расклад

Чиновники и продавцы становятся аутсайдерами на рынке труда. Именно отрасли госуправления и торговли в прогнозе Минтруда на ближайшие четыре года указаны, как теряющие спрос на работников. Если смотреть на отдельные специальности, то наибольшее сокращение коснется финансистов, пиарщиков и маркетологов, уточняет РБК. Также будет падать потребность в рабочих пищевой промышленности. А вот логистов, программистов и механиков потребуется больше.

Однако в экспертном сообществе не все согласны с аналитикой Минтруда. Многие профессии постепенно будут вытесняться искусственным интеллектом, полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов: «Заявлять, что в госуправлении сократится численность людей, в принципе можно. Там происходят процессы автоматизации производств, перевода некоторых функций в систему "Госуслуг". Плюс, ко всему прочему, постоянно ставятся задачи по снижению численности сотрудников. Из этой сферы, как правило, уходят в бизнес, поскольку чиновниками работают в основном люди с экономическим и юридическим образованием. Когда речь идет о каких-то отраслевых министерствах, то там, как правило, трудятся те, кто пришел из определенной сферы, например, культуры или образования. Поэтому такие сотрудники просто в них вернутся обратно. Что касается торговли, то мы в большей степени предпочитаем покупать теперь через маркетплейсы. Площадки наращивают количество людей, которые у них занимаются раскладкой и комплектацией заказанных товаров.

Компании привлекают больше работников в логистические центры, и, соответственно, становится больше курьеров. Поэтому просто там меняется профессия, но занятость в торговле в большом количестве сохраняется».

Во многих отраслях автоматизированные системы стремительно стали вытеснять живого специалиста еще в годы пандемии COVID-19, рассказали собеседники “Ъ”. Бизнесу уже удалось делегировать многие функции машинам и сократить штат. Но вот найти специалистов нового формата, способных эффективно использовать технологии, оказалось непросто, подчеркнул заместитель директора группы компаний «Финансовые услуги» Григорий Галицких: «До 90% рутинных операций, связанных с обработкой корреспонденции и ведением переписки, ведением учета по исполнительному производству, уже происходит без человека. Нам это сэкономило примерно 30 штатных единиц. Речь про тех людей, которые просто переносили данные из документов в систему и формировали на основании этого какие-то типовые материалы.

Теперь вторая история — кто нужен? Совершенно точно в дефиците высококвалифицированные, высокопроизводительные сотрудники.

Если раньше мне был нужен просто человек с юридическим образованием, который бы работал с каким-то базовым набором документов по искам, судебным приказам и учитывал прочие процессуальные вещи, то теперь мне нужен тот, кто в состоянии посмотреть на свой автоматизированный бизнес-процесс или своих автоматизированных помощников и понять, что ему нужно докрутить, чтобы проходить не 1 тыс. судов в месяц, а 10 тыс. Вот такие люди нужны. Проблема в том, что их нет».

Традиционно больше всего россиян вовлечено в сферу торговли. В 2024 году там трудились около 13,2 млн человек. А в 2029-м, по прогнозу Минтруда, отрасли потребуется на 230 тыс. специалистов меньше. В госуправлении сейчас задействовано порядка 3,5 млн работников, а нужно будет на 66 тыс. меньше. Ранее министр финансов Антон Силуанов предлагал сократить количество государственных служащих, а оставшимся повысить зарплату.

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Светлана Белова