«Взрослые игры», «Абсолютный хищник» и «Смерть Тарелкина»

В Уфе на предстоящей неделе пройдут концерты групп «Кар-Мэн» и «Dругой ветер», выступит коллектив City Pipes. В кинотеатрах покажут фильмы «Абсолютный хищник», «Гампи. Собачья жизнь» и «Фрида». В театрах можно будет посмотреть «Взрослые игры», «Смерть Тарелкина» и «Опасный холостяк».

Концерты

15 февраля в трактире «Бульвар» состоится концерт группы «Dругой ветер». Коллектив играет альтернативный рок. На концерте прозвучат лучшие песни, группа презентует новый сингл «Мотыльки».

В тот же день в «Dom печати» выступит Aneya. Певицу называют открытием 2024 года в российской музыкальной индустрии.

В филармонии имени Ахметова 16 февраля выступит коллектив City Pipes с программой «Рок-хиты на волынках». Это новое шоу, во время которого музыканты исполнят музыкальные композиции ABBA, Queen, The Beatles, AC/DC, The White Stripes и других.

19 февраля в «Максимилианс» состоится концерт группы «Кар-Мэн». Поп-коллектив был на пике популярности в 1990-х. Лидером группы является Сергей Лемох.

22 февраля в «Колизео» пройдет шоу телеканала ТНТ «Однажды в России». Звезды команд КВН последних лет покажут реалистичные скетчи из жизни россиян.

В «Артерии» 19 февраля выступит группа «Нимфея», а 22 февраля состоится большой концерт уфимских юмористов Stand Up Room.

Спектакли

В Городском дворце культуры 15 февраля театр «Антреприза» представит комедию «Взрослые игры». Спектакль поставлен по остроумной пьесе Марка Камолетти «Пижама на шестерых». Семейная жизнь благополучной четы однажды превращается в запутанный клубок отношений, где вся интрига строится на непрекращающихся недоразумениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джемал Тетруашвили

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Джемал Тетруашвили

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ролях: Джемал Тетруашвили, Павел Гайдученко, Екатерина Иванова, Павел Прилучный, Ольга Медынич и другие.

21 февраля на камерной сцене Русского драмтеатра — трагический фарс «Смерть Тарелкина», написанный А. Сухово-Кобылиным в 1869 году. Запутавшись в собственных долгах, чиновник средней руки Кандид Касторович Тарелкин решает разыграть перед всеми собственную смерть. Однако Тарелкин даже не представляет, какую опасную игру он затеял.

В ролях: Александр Федеряев, Вячеслав Виноградов, Илья Мясников, Олег Шумилов, Сергей Басов и другие.

22 февраля в Городском дворце культуры — спектакль «Опасный холостяк» Московского театра комедии. Он музыкант — она поет. Между ними 30 лет совместной работы. Очередная репетиция, по его задумке, должна стать идеальным свиданием, но что-то пошло не так. В главных ролях: Эдуард Радзюкевич и Галина Данилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах начался прокат триллера «Абсолютный хищник». В живописных лесах Луизианы терпит крушение небольшой пассажирский самолет. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь недоступна. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где обитают аллигаторы.

В ролях: Мадалена Араган, Изабель Бонфрер, Дэвид Ньюман, Афина Стрейтс, Мохаммед Мансарай и другие.

В «Киномаксе» и «Синема парке» — «Гампи. Собачья жизнь». Чешский семейный фильм о приключениях пса, оставшегося без хозяина. В ролях: Болек Поливка, Ричард Крайчо, Вица Керекеш, Ева Голубова, Мартина Партлова и другие.

В «Родине» покажут биографический фильм о мексиканской художнице Фриде Кало. Лауреат премии «Оскар» в номинациях «Лучшая музыка к фильму» и «Лучший грим». Исполнительница главной роли Сальма Хайек за актерскую работу в ленте номинировалась на «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Сальма Хайек

Актриса Сальма Хайек



20 февраля в «Артерии» «Клуб любителей анимации» приглашает на встречу с критиком Сергеем Бархатовым. Участники посмотрят и обсудят мультфильм «Лего. Фильм».

21 февраля — просмотр и разбор фильма «Красотка» с психоаналитиком Еленой Бронштейн.