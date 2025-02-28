Как цифровые инновации «лечат» медицину

Несмотря на то что медицина — очень традиционная и строго регламентированная сфера, от изменений не уйти. Индустрия остро нуждается в широком внедрении инноваций, которые способны не только решить текущие проблемы, но и подготовиться к будущим вызовам, таким как старение населения или новые заболевания. Председатель совета директоров медтехкомпании «Доктор рядом» Максим Чернин рассказывает о том, как такие инициативы изменят современное здравоохранение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Чернин, председатель совета директоров медтехкомпании «Доктор рядом»

Фото: Предоставлено «Доктор рядом» Максим Чернин, председатель совета директоров медтехкомпании «Доктор рядом»

Фото: Предоставлено «Доктор рядом»

Исторический момент

«Почему вы до сих пор лечите людей как в Средневековье?» — это не шутка, а вопрос, который я услышал от 12-летнего племянника. Он показал мне игру, где герой сканирует раны через смартфон, а нейросеть подбирает лечение. Дети уже живут в будущем, где технологии решают все. А медицина? Все отрасли без исключения охватила цифровая трансформация, и здравоохранение не может оставаться в стороне. Госуслуги, маркетплейсы, онлайн-банкинг повышают качество жизни людей, которые и от соприкосновения с медицинской индустрией так же справедливо ждут положительного опыта: высокого качества и доступности медицинской помощи, удобного сервиса и персонализированного подхода.

В то же время и государство ставит перед отраслью амбициозные задачи. И несмотря на то что медицина — очень традиционная и строго регламентированная сфера, от изменений не уйти. Ситуацию обостряют дефицит врачей, особенно в регионах, и постоянно растущая на них нагрузка. Индустрия остро нуждается в широком внедрении инноваций, которые способны не только решить текущие проблемы, но и подготовиться к будущим вызовам, таким как старение населения или новые заболевания. А пока молодой российский медтех пытается найти свое место под солнцем. В данный момент мы с вами являемся свидетелями, инициаторами и непосредственными участниками развития событий, которые приведут нас к медицине будущего. Как?

Коммуникация в любом формате

Тренд, который «ломает» стены клиник. Телемедицина — сегодня это больше не экзотика и не шок-контент, а реальный инструмент, который меняет подход к оказанию медицинской помощи. Активным жителям мегаполисов, имеющих полисы ДМС с включенной опцией телемедицины, этот формат общения с врачом удобен, потому что помогает экономить время. Но чем меньше населенный пункт, из которого пациент обращается за медицинской помощью онлайн, тем большее значение для него имеет доступность врачей. Рынок телемедицины ежегодно растет на 30% +. В ближайшие годы можно ожидать распространения гибридных медицинских программ, объединяющих онлайн- и офлайн-медицину, в качестве альтернативы привычному ДМС, а также дальнейшей интеграции телемедицинских услуг с умными устройствами для мониторинга состояния здоровья в реальном времени.

Уверен, в ближайшие годы телемедицина станет такой же привычной, как запись к врачу через сайт. Уже завтра бабушку в Туле не удивит онлайн-предупреждение доктора о магнитной буре и риске гипертонического криза с напоминанием вовремя выпить таблетку. И это не в клинике, а у нее на даче — через умные часы или мобильный телефон.

Я, мой гаджет и нейросеть

Мы уже привыкли к тому, что каждый год появляются новые умные устройства, благодаря которым люди переносят клинику домой или на себя: кольцо, часы, приложения. Это тренд, когда рутинные способы контроля за здоровьем становятся удобными для использования в быту, между делом. Постепенно и врачи будут проникаться доверием к данным с носимых гаджетов.

Огромный тренд, причем уже в ближайшие годы, будет на персонализацию медицины. Появится много сервисов для подбора индивидуальных рекомендаций о здоровье для конкретного человека. Подготовить их можно, только обрабатывая огромный массив данных. Значит, снова понадобится искусственный интеллект, причем в сочетании с телемедициной. Уже стали появляться платформы, которые мотивируют пользователей к движению и спорту через геймификацию. Этот сегмент рынка точно будет расти. Человек будет все больше вовлекаться в процесс управления своим здоровьем, причем не только физическим, но и ментальным. Самостоятельное измерение показателей здоровья, общение с умными гаджетами и нейротивными ботами повысит осознанность в этом процессе. И вот уже он обратится к врачу не в полубессознательном состоянии, когда скорую помощь вызывать пора, а на раннем этапе заболевания. Цифровизация поможет преодолеть психологические барьеры в головах у людей и повысит доступность медицинской помощи. Удобство сервисов обеспечит и бурное развитие сервисов психологической помощи — они уже сейчас становятся очень популярны.

Роль госсектора

Что стимулирует развитие новых технологий? Их востребованность государством. Ярким примером успешного внедрения инноваций в этом секторе можно считать Московский департамент здравоохранения, который часто первым внедряет интересные цифровые решения с искусственным интеллектом, обеспечивая их эффективность и безопасность для населения. Именно в Москве начала развиваться технология диагностирования по снимкам: КТ, МРТ, рентген — с помощью искусственного интеллекта. Результаты работы этих сервисов с каждым днем становятся все точнее. И это Москва запустила полгода назад первый в стране цифровой бот, который ведет предварительный сбор жалоб пациентов, чтобы экономить время врача во время приема. А если симптомы пациента тревожнее, чем он сам их оценивает, то бот вызывает ему скорую помощь, возможно спасая человеку жизнь. Этот бот экономит до трети времени приема врача, который сможет больше внимания уделить пациенту: поговорить с ним, вовлечь в терапию. Искусственный интеллект не заменяет врачей. Он высвобождает для них время и возвращает им человечность.

В ближайшее время при участии государства также будет активно развиваться направление по созданию умных протезов, которые с помощью нейросетей будут считывать и анализировать сигналы от мозга и мышц. Чтобы человек мог управлять своим телом и жить полной жизнью. Перестанут быть диковинкой роботы, оперирующие в сотрудничестве с врачами. Быстро станут привычными кейсы с цифровыми двойниками пациентов для клинических исследований новых фармацевтических разработок или для выбора наиболее релевантной для конкретного пациента терапии. Развитие этого направления будет повышать скорость создания новых лекарств и обеспечит их более эффективный подбор для пациентов. А там, глядишь, и 3D-печать тканей и органов станет нормой, и выражение «стою в очередь на почку» исчезнет, как ЭВМ.

Сервис-невидимка

Наступает бум сервиса, который находится «под капотом» медицинских приемов — ни врачи, ни тем более пациенты его не видят. При этом он играет огромную роль в повышении качества медицинской помощи. Уже сегодня клиники стоят в очереди на внедрение автоматизированной системы с ИИ для контроля качества медицинской документации. Драйвером этого направления также выступило государство, но пока не как заказчик, а в качестве регулятора, усилив требования по соответствию врачебных назначений клиническим рекомендациям. В борьбе за качество и в жестких регуляторных рукавицах клиники, естественно, выбирают тотальный контроль. Почему? Эксперт медицинского учреждения способен проверить 1–3% всех документов, созданных врачами в результате приема пациентов. А машина легко обрабатывает и оценивает 100% всех протоколов. Качество работы врачей и их уровень знаний становятся прозрачными для администрации. А значит, клиники могут управлять работой над качеством, снижая риски штрафов и других неприятных последствий.

С этой технологией хорошо сочетается цифровой советник для подсказок врачу во время приема пациентов. В 2025 году на рынок выйдет целая плеяда таких ИИ-решений. Они станут верными помощниками врачей.

Встречное движение

Именно медтех поможет ответить на вопрос, как лечить 146 млн человек, если врачей не хватает, а население стареет. Главное — понять, что привычными старыми методами проблему не решить. Только повышение эффективности, доступности и технологичности медицинской помощи позволит системе здравоохранения справиться с вызовами. Наша жизнь очень изменилась в последние десятилетия. Конечно, люди ожидают того же и в части управления собственным здоровьем. А значит, уже сейчас нужно заниматься обучением врачей цифровым навыкам, думать об инвестициях в стартапы и адаптировать законодательство. Без этого даже самые продвинутые инновации останутся только точечными решениями. И пора прекратить споры, человек или машина. Настоящая медицина будущего — это тандем, где врач становится супергероем с цифровым щитом в руках.