Число пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе расширили

Правительство расширило список пунктов пропуска для въезда в Россию по единой электронной визе. Теперь по такому документу можно въехать в страну через пункт «Ташанта» на Алтае. Он стал 105-й точкой, где действует электронная виза. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Единую электронную визу для посещения России запустили в августе 2023 года. Оформить ее можно онлайн на сайте МИДа для поездок с туристическими, деловыми, гуманитарными или гостевыми целями. Для этого не нужны никакие документы, подтверждающие цель путешествия.

В конце декабря прошлого года в МИДе рассказали, что ведомство планирует удвоить срок пребывания иностранцев по электронной визе — 30 дней вместо 16. Также МИД намерен увеличить срок действия визы — с 60 до 120 суток. В декабре правительство разрешило въезжать по электронным визам гражданам таких государств, как Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа — Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Эстватини.

Подробнее о правилах прибытия иностранцев в страну — в материале «Ъ» «Россия начинается с кончиков пальцев».