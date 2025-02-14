Экс-главу департамента строительства Омска освободили от наказания

В Омске рассмотрели уголовное дело экс-директора департамента строительства мэрии Александра Мякинина, которому вменяли в вину превышение полномочиями и злоупотребление ими (ст. 286 и ст. 285 УК РФ). Суд переквалифицировал обвинение на халатность (ст. 293 УК РФ), приговорил бывшего чиновника к исправительным работам с удержанием 10% жалования в доход государства и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности, рассказали сегодня в объединенной пресс-службе судов Омской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В материалах регионального управления Следственного комитета России указывается, что в 2020 году глава департамента подписал акты о приемке выполненных работ по строительству автодороги и справки об их стоимости, в которых цены на щебень были существенно завышены. Это, указывается в деле, повлекло причинение бюджету ущерба на 45,5 млн руб.

Кроме того, в 2020-2021 годах чиновник якобы не предпринял мер к устранению допущенных при строительстве нового детского сада нарушений, что привело в дальнейшем к подтоплению здания грунтовыми водами.

Вину Александр Мякинин не признал. В счет возмещения ущерба был наложен арест на его автомобиль.

Илья Николаев