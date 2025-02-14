Apple и Google вернули TikTok в свои магазины приложений в США

Приложение соцсети TikTok снова появилось в магазинах приложений Apple App Store и Google Play в США. Оно было удалено оттуда месяц назад — 19 января в стране вступил в силу запрет TikTok. Однако новый президент США Дональд Трамп на следующий день после этого подписал указ о приостановке запрета.

В апреле прошлого года тогдашний президент США Джо Байден подписал закон о запрете TikTok в США в случае, если владеющая им китайская компания ByteDance не продаст бизнес на территории страны в течение 270 дней, то есть до 19 января 2025 года. Белый дом объяснял эту меру соображениями национальной безопасности из-за рисков, что китайская компания может передавать данные пользователей властям КНР.

Магазины приложений удалили TikTok за несколько дней до 19 января. Как отмечают эксперты, задержка с его возвращением в магазины связана с тем, что Google и Apple хотели убедиться, что их не будут преследовать за распространение приложения с неопределенным статусом. Господин Трамп приостановил действие запрета на 75 дней с возможностью продления этой приостановки. Для TikTok в США продолжают искать нового владельца — среди возможных покупателей называли, в частности, Oracle и Microsoft.

Яна Рождественская