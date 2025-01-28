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Коммерсантъ FM
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Трамп рассказал об интересе Microsoft к покупке TikTok

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами положительно ответил на вопрос, заинтересована ли американская корпорация Microsoft в покупке соцсети TikTok китайской ByteDance. Microsoft отказалась от комментариев американским агентствам, включая Associated Press и Reuters. В TikTok также пока не ответили на запросы журналистов.

Дональд Трамп на фоне логотипа TikTok

Дональд Трамп на фоне логотипа TikTok

Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Дональд Трамп на фоне логотипа TikTok

Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

«Я бы сказал, да»,— ответил господин Трамп на вопрос, является ли Microsoft одной из компаний, заинтересованной в покупке TikTok. «Мне нравятся войны между конкурентами, потому что это приводит к лучшим сделкам»,— добавил президент (цитата по Associated Press).

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу

Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

В апреле 2024 года Джо Байден, который на тот момент занимал пост президента США, подписал закон о принудительной продаже или запрете TikTok в стране. Документ вступил в силу 19 января. 22 января, после вступления в должность, Дональд Трамп своим указом отсрочил на 75 дней действие подписанного господином Байденом закона. По информации американских СМИ, среди других претендентов на покупку акций TikTok — владелец SpaceX, Tesla и X Илон Маск и глава Oracle Ларри Эллисон.

О российском и американском подходах к ограничению TikTok — в колонке Юлии Юрасовой «Тик-так, бан!».

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