NPR: в Белом доме решили передать TikTok под контроль Oracle

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов, сообщает радио NPR со ссылкой на источники.

Согласно обсуждаемому плану, китайская компания ByteDance сохранит миноритарную долю в TikTok, но алгоритмами приложения, сбором данных и обновлением программного обеспечения будут управлять Oracle. Это позволит американским инвесторам получить контрольный пакет акций.

Один из участников переговоров отметил, что основная цель сделки — передать мониторинг и надзор за операциями TikTok в руки Oracle, а влияние ByteDance будет минимизировано. В обсуждении также участвует Microsoft и Walmart, сообщает NPR.

Встреча представителей Белого дома и Oracle по условиям сделки запланирована на следующую неделю. По данным источников, Oracle заинтересована в пакете акций TikTok стоимостью «в десятки миллиардов долларов», но детали соглашения продолжают обсуждаться.