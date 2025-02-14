«Новые люди» предложили штрафовать за пропаганду домашнего насилия

Депутат Госдумы Ксения Горячева («Новые люди») внесла в Госдуму законопроект о штрафах за публичное оправдание семейно-бытового насилия или его пропаганду. Предлагается дополнить КоАП РФ ст. 6.37, осужденным по этой статье будет грозить штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Ксения Горячева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Ксения Горячева

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно пояснительной записке (.pdf), под семейно-бытовым насилием понимается «умышленное деяние, причиняющее или содержащее угрозу причинения физического или психического страдания, а также имущественного вреда в отношении близких родственников». Статья КоАП не будет касаться случаев демонстрации такого насилия в произведениях науки, литературы и искусства, при которых формируется негативное отношение к нему. Также предлагается ввести уголовную ответственность за неоднократное нарушение закона.

Госпожа Горячева отмечает, что, несмотря на отсутствие в России официальной статистике о количестве случаев домашнего насилия, «по косвенным показателям данная проблема имеет значительный характер». По ее мнению, ситуацию ухудшают «отдельные граждане, пропагандирующие и оправдывающие применение насилия в отношении членов семьи».

«Когда кто-то публично говорит, что бить близких — это нормально, он не просто высказывает мнение, он создает атмосферу безнаказанности»,— пояснила депутатка журналистам (цитата по «РИА Новости»).

В 2016 году в Госдуму внесли законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», однако в 2019 году его законсервировали после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей. Проведенный Russian Field в 2024 года опрос показал, что 89% россиян поддерживают принятие закона о домашнем насилии. В том же году омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова предложила вернуться к обсуждению этого закона.