0,7 миллиарда долларов составил в январе дефицит счета текущих операций платежного баланса России, оценил ЦБ. Показатель уменьшился с $1,6 млрд в декабре 2024 года. «Дефицит баланса первичных и вторичных доходов и баланса услуг незначительно превысил профицит торгового баланса, как и в предыдущем месяце»,— пояснил причину такого слабого результата Банк России. При этом сальдо торгового баланса оценено в январе 2025-го в $4,5 млрд, что меньше, чем было в декабре ($5,6 млрд) и в январе 2024 года ($7,2 млрд). Таким образом, текущее укрепление рубля не объясняется фундаментальными факторами и вряд ли сможет стать устойчивым.

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