Делу не дали ход

Как стало известно «Ъ-Уфа», прокуратура Башкирии отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту халатности при расследовании деяний подростка из Уфы Константина Носырева. Когда ему было 15 лет, он был задержан вместе со своей матерью за попытку сбыта наркотиков, а затем осужден на три года, несмотря на то, что УК РФ запрещает привлекать к ответственности за подобные преступления граждан, не достигших 16 лет. В 2024 году подростка оправдали, и он попросил привлечь к ответственности виновных в незаконном лишении его свободы. СКР возбудил уголовное дело, но неделю спустя заместитель прокурора республики отменил постановление следователя. Позднее коллегу поддержали прокурор республики Игорь Пантюшин и заместитель генерального прокурора РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Башкирии признала незаконным возбуждение уголовного дела по факту необоснованного привлечения к уголовной ответственности уфимского подростка Константина Носырева за попытку сбыта наркотиков.

Как следует из ответа республиканского управления СКР, который получила адвокат подростка Айгуль Лексина на свой запрос (копия имеется в распоряжении «Ъ-Уфа»), уголовное дело было возбуждено в июле 2024 года Первым отделом по расследованию особо важных дел республиканского управления СКР. По мнению следствия, неустановленные сотрудники правоохранительных органов проявили халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ), начав уголовное преследование школьника, не достигшего 16-летнего возраста (УК РФ позволяет привлекать к ответственности за сбыт наркотиков с 16 лет). Санкции по этой статье предусматривают штраф до 120 тыс. руб. или в размере годовой зарплаты, до 360 часов обязательных либо до года исправительных работ или арест до трех месяцев.

Спустя несколько дней после возбуждения уголовного дела заместитель прокурора Башкирии Александр Попов (покинул должность в сентябре 2024 года) отменил постановление следователя. По его мнению, выводы о том, что осуждение и лишение свободы школьника явилось следствием действий правоохранительных органов, не основаны на законе, поскольку «решение этих вопросов относится к исключительной компетенции судебных органов».

Прокурор Башкирии Игорь Пантюшин и заместитель генерального прокурора РФ (его имя не указано в ответе), рассмотрев жалобу следователя СКР на отмену постановления о возбуждении уголовного дела, оставили ее без удовлетворения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Демский райсуд Уфы признал Константина Носырева, которому тогда было 15 лет, виновным в попытке сбыта наркотиков в крупном размере и приговорил его к трем годам в воспитательной колонии. Обвинительный приговор вынесли, несмотря на то, что подсудимый не достиг 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления. В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. В январе 2024 года Демский райсуд вновь признал подростка виновным, но в начале апреля апелляционная инстанция поддержала ходатайство прокуратуры об отмене приговора за отсутствием состава преступления.

На ситуацию обратил внимание руководитель Центрального исполнительного комитета «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Сидякин. В апреле 2024 года он обратился к председателю Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николаю Тимошину с просьбой привлечь к ответственности судей, вынесших приговор подростку.

В мае прошлого года судьи Демского райсуда Уфы и Верховного суда Башкирии, участвовавшие в деле Константина Носырева, ушли в отставку. Генпрокуратура РФ, в свою очередь, объявила строгий выговор трем представителям прокуратуры, имеющим отношение к вынесению незаконного приговора.

Константин Носырев пытался отсудить моральную компенсацию в 100 млн руб. В декабре 2024 года Кировский райсуд Уфы взыскал с Минфина России в пользу подростка 3 млн руб. Жалоба, направленная в Верховный суд Башкирии, пока не рассмотрена.

«При принятии решения о возбуждении уголовного дела в отношении подростка невозможно было игнорировать требования о недостижении им возраста привлечения к уголовной ответственности. Однако учитывая поэтапные отказы в возбуждении дела по факту халатности со стороны прокуратуры вплоть до заместителя генерального прокурора РФ, считаю, что вопрос возможности привлечения виновных предрешен»,— отметил адвокат Айдар Хызыров.

По словам его коллеги Ильнура Салимьянова, добиться отмены отказа в возбуждении уголовного дела можно, направив жалобу генпрокурору РФ или обжаловав его в ВС РФ.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

По словам адвоката Айгуль Лексиной, решение о подаче жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела будет принято после рассмотрения апелляционной инстанцией жалобы по иску к Минфину.

Венера Хисамова