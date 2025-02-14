Омбудсмен без альтернативы

Действующий детский омбудсмен в Санкт-Петербурге Анна Митянина в среду, 12 февраля, подала документы на новый срок в этой должности. Соответствующее извещение получили парламентарии Законодательного собрания, которые и будут принимать решение. При этом кандидатуру поддержал губернатор Александр Беглов. Других претендентов на эту должность пока нет, но документы принимаются еще две недели. За последнее время уполномоченный по правам ребенка запомнилась призывами бороться с бесконтрольным доступом к интернету, а популярные среди детей тренды называла вакханалией и мусором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский омбудсмен Анна Митянина

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Детский омбудсмен Анна Митянина

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Документы от желающих стать новым уполномоченным по правам ребенка в Петербурге ЗакС будет собирать до конца февраля. На данный момент никто, кроме госпожи Митяниной, соответствующего желания не изъявил. Официально решение депутаты объявят в апреле. Выдвинуть кандидатов могут и сами фракции. Выборы в ЗакСе пройдут в два этапа, если заявок будет несколько. Сначала депутаты определят наиболее подходящих претендентов, а уже после этого проведут тайное голосование. Предварительно кандидатуры согласуются с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ.

Во фракциях ЗакСа рассказали «Ъ-СПб», что выдвигать кандидатов самостоятельно либо не планируют, либо затрудняются назвать имена тех, кого могли бы поддержать.

Детский омбудсмен в Петербурге выбирается на пять лет. В 2021 году ЗакС принял обновленные требования к уполномоченному по правам ребенка в регионе. Согласно им, вступить в должность смогут только граждане старше 30 лет, имеющие оконченное высшее образование, опыт работы в сфере защиты прав и законных интересов детей и обладающие «безупречной репутацией». Кроме того, по тому же закону, омбудсмен имеет право представлять защиту детей в гражданских и административных делах, а также быть истцом по делам о незаконных решениях госорганов в отношении несовершеннолетних. При этом максимальный срок пребывания на этом посту — десять лет. Так, если Анна Митянина останется в должности, то это будет ее последний срок.

В 2020 году она заменила ныне уполномоченного по правам человека в Петербурге Светлану Агапитову, которая отработала в должности детского омбудсмена до предельного срока в десять лет. В прошлый раз госпожу Митянину также поддержал в выдвижении Александр Беглов.

Анна Митянина родилась в Ленинграде в 1971 году. В 1988–1989-х, еще не окончив СПбГУ, она работала экспедитором и инспектором прокуратуры Ленобласти. Затем ушла в юриспруденцию. Несколько лет была ведущим юрисконсультантом в петербургском Горсовете и ЗакСе. Аналогичную должность позже заняла в административно-правовом комитете канцелярии губернатора. С 2000 по 2003 год работала представителем губернатора в Уставном суде. Позже 14 лет была заместителем руководителя администрации градоначальника и председателем юркомитета. В феврале 2017-го стала вице-губернатором по социальной политике.

Когда Анна Митянина была назначена уполномоченным по правам ребенка в Петербурге, самой активной ее деятельностью была борьба с ростом детских суицидов. Она сообщила, что ежегодно на петербургский телефон доверия поступает около 300 звонков от детей и подростков, которые высказывают суицидальные мысли. В аппарате омбудсмена отмечали, что это связано с ростом насилия и потребления алкоголя и наркотиков. Насилие стало наблюдаться заметно чаще в период пандемии, рассказывала в ЗакСе госпожа Митянина. По ее словам, в это время все чаще фиксировали случаи домашнего насилия.

Тогда чиновница раскритиковала работу комиссий по делам несовершеннолетних, заявив, что ведомство вместо помощи «использует карательные меры». Из-за этого, считает госпожа Митянина, к ним боятся обращаться. Кроме того, по ее словам, комиссии редко взаимодействуют с НКО и не занимаются профилактикой, а работа начинается только тогда, когда семьи сталкиваются с заметными проблемами. С пандемией и ухудшением экономического благосостояния родителей она связывала и скачок количества психических заболеваний. Это началось из-за того, что подростки начали «жить запертыми в четырех стенах».

В 2022 году Анна Митянина в ЗакСе отчиталась о росте числа многодетных детей. Однако при этом в Петербурге рождаемость падала три года подряд. К этой теме периодически возвращалась госпожа Митянина: в докладах она отмечала, что динамика связана с отложенным материнством, приверженностью петербуржцев к малодетным семьям и увеличением числа совершеннолетних лиц.

Она же отчитывалась о проблемах, связанных с частичной мобилизацией в России. В 2022 году более 500 семей мобилизованных в Петербурге обратилось в центры социальной помощи за психологической поддержкой. Проблемы были в основном в семьях с детьми. Госпожа Митянина настаивала на проверке правомерности призыва мужчин, у которых трое и более детей. А затем назвала слабой эффективность психологической помощи детям и рекомендовала распространять программу наблюдения за состоянием детей со стороны классных руководителей в школах и особое внимание уделять детям, родители которых участвуют в СВО. По ее словам, в таких семьях выше риск суицида, чем в других.

Особое внимание Анна Митянина уделяла подросткам, участвующим в публичных акциях. В январе 2021 года она оперативно отчиталась о случаях задержания несовершеннолетних на несанкционированном митинге, заявив, что нарушений прав ребенка в этом не усмотрела. В апреле 2022 года после акций за и против проведения СВО госпожа Митянина заявила, что считает недопустимым участие подростков в любых публичных акциях, какой бы характер они ни носили.

Тогда она обратилась к властям с призывом разработать механизмы, чтобы «спасти детей от интернета». Омбудсмен посетовала, что раньше героями детства были «космонавты, летчики, врачи и учителя», а теперь «блогеры, фотографы, дизайнеры и бизнесмены». Беспокойство у нее вызывали и игрушки «Хаги-ваги».

Спустя год, во время отчета в ЗакСе, она поддержала предмет «Разговоры о важном» в школе и отметила, что певцы Шаман и Егор Крид апеллируют «к понятным ребенку реалиям». Госпожа Митянина беспокоилась, что подростки подвержены деструктивным настроениям из-за «агрессивных новостей» и примыкают к новой молодежной субкультуре ЧВК «Редан». Она же добавила, что «хайповать на детях противоестественно».

Во время последнего отчета, в апреле 2024 года, она снова рассказала об опасностях, связанных с интернетом. Уполномоченный по правам ребенка поведала депутатам о вреде анимационного трэш-сериала «Скибиди-туалет». Не обошлось и без упоминаний популярного мультсериала «Маша и Медведь». К нему у уполномоченного претензий нет, но проблему омбудсмен увидела в колонке «Алиса», которая, по мнению госпожи Митяниной, опасно трактует контент сериала.

Полина Пучкова