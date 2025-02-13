На Рублевке проложат вантовый мост через Москву-реку

Между поселком Рублево и микрорайоном Рублево-Архангельское будет проложен вантовый мост. Контракт о строительстве моста подписали ГКУ УДМС и АО «Дороги и мосты». Кроме того, по контракту пройдут работы по реконструкции Рублевского шоссе. Строительство должно быть завершено до конца 2027 года, рассказали в департаменте строительства транспортной инфраструктуры Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Градостроительный Комплекс Москвы Фото: Градостроительный Комплекс Москвы

«По техническому заданию ванты будут закреплены на пилоне кольцеобразной формы. Длина моста составит 390 м с подходами, на нем организуют по две полосы движения в каждом направлении»,— рассказал глава ведомства Василий Десятков (цитата по пресс-службе департамента).

Строительство будет проходить с учетом экологических нормативов. Генеральный директор АО «Дороги и мосты» Михаил Григорьев заверил, что его компания закончит строительство в срок. Новый мост разгрузит Новорижское шоссе и сократит время в пути для жителей западных районов Москвы и области, сообщили власти столицы.

Конкурс на строительство моста объявили в октябре 2024 года, следует из ЕИС «Госзакупки». Начальная цена контракта составляет 16,5 млрд руб.